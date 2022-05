Toulouse 4. mája (TASR) - Zisk Airbusu v 1. kvartáli prekonal očakávania trhu. Najväčší svetový výrobca lietadiel tiež uviedol, že plánuje do roku 2025 o 50 % zvýšiť produkciu svojho najlepšie sa predávajúceho modelu A320neo na 75 strojov mesačne.



Tržby za tri mesiace od januára do marca 2022 medziročne stúpli o 15 % na 12 miliárd eur. Prevádzkový zisk (EBIT) očistený o jednorazové faktory vyskočil o 82 % na 1,26 miliardy eur. Sankcie proti Rusku mali na zisk negatívny vplyv vo výške okolo 200 miliónov eur. Čistý zisk sa viac než strojnásobil na 1,2 miliardy eur.



Koncern potvrdil svoj plán, podľa ktorého chce tento rok svojim zákazníkom dodať 720 dopravných lietadiel. Očistený prevádzkový zisk by mal dosiahnuť okolo 5,5 miliardy eur.