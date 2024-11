Zisk aj tržby Allianz v 3. štvrťroku vzrástli

Mníchov 13. novembra (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz zaznamenala v 3. štvrťroku 2024 nárast zisku, ktorý prekonal odhady analytikov. Prispeli k tomu nižšie nároky na odškodné za prírodné katastrofy. Poisťovňa zároveň zlepšila prognózu príjmov za celý rok 2024. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Poisťovňa Allianz vykázala za tri mesiace do konca septembra 2024 čistý zisk pripadajúci akcionárom vo výške 2,47 miliardy eur. To bolo o 22 % viac než zisk 2,02 miliardy eur rok predtým. Jej výsledok prekonal tiež prognózu analytikov, ktorí očakávali v sledovanom období zisk 2,37 miliardy eur.



Prevádzkový zisk Allianz v 3. štvrťroku 2024 vzrástol medziročne o 13,6 % na 3,9 miliardy eur. Celkové tržby stúpli o 17,3 % z 42,8 miliardy eur z vlaňajších 36,5 miliardy eur. Ich rast bol poháňaný trvalou dynamikou vo všetkých poistných segmentoch. Po úprave o menové kurzy a konsolidačné vplyvy sa tržby zvýšili o 19,1 %.



Pri pohľade na celý fiškálny rok 2024 Allianz teraz očakáva, že prevádzkový zisk v roku 2024 bude v hornej polovici cieľového rozpätia 14,8 miliardy eur, plus mínus 1 miliarda eur.