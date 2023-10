Zisk aj tržby Bank of New York Mellon v 3. štvrťroku vzrástli

New York 17. októbra (TASR) - Americká Bank of New York Mellon (BNY Mellon) zaznamenala v 3. kvartáli 2023 nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady Wall Street. Prispeli k tomu najmä vyššie príjmy z úverov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a RTTNews.



Čistý zisk banky so sídlom v New Yorku sa za tri mesiace do konca septembra 2023 zvýšil na 956 miliónov USD (907,19 milióna eur) alebo 1,22 USD na akciu z 319 miliónov USD alebo 0,39 USD na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk bez započítania jednorazových položiek vzrástol na 1,27 USD na akciu z vlaňajších 1,21 USD/akcia, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 1,15 USD na akciu.



Celkové tržby za 3. štvrťrok stúpli o 2 % na 4,37 miliardy USD zo 4,28 miliardy USD. Ekonómovia z Wall Street predpovedali banke tržby 4,33 miliardy USD.



Americké banky aktuálne ťažia najmä z najrýchlejšieho zvýšenia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) za zhruba 40 rokov, ktorého cieľom je obmedziť infláciu.



Čisté úrokové výnosy BNY Mellon za 3. štvrťrok stúpli takmer o 10 % na 1,02 miliardy USD z 926 miliónov USD v predchádzajúcom roku. No hoci vyššie úrokové sadzby podporili zisk banky, prehĺbili aj obavy z väčšieho počtu nesplácaných úverov. To núti veriteľov udržiavať si finančné rezervy.



BNY Mellon si za uplynulý štvrťrok ponechala rezervu na úverové straty na úrovni 3 milióny USD.



(1 EUR = 1,0538 USD)