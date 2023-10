Zisk aj tržby Citigroup v 3. štvrťroku vzrástli

New York 13. októbra (TASR) - Zisk americkej banky Citigroup za 3. štvrťrok 2023 prekonal očakávania Wall Street vďaka väčším príjmom z úrokov za pôžičky a rastúcich poplatkov v investičnom bankovníctve. Banka pritom prechádza najväčšou reorganizáciou za celé desaťročia. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk Citigroup za tri mesiace do konca septembra 2023 vzrástol medziročne o 2 % na 3,5 miliardy USD (3,33 miliardy eur). Zisk na akciu zostal pritom stabilný na úrovni 1,63 USD.



Upravený zisk, bez jednorazových položiek, dosiahol 1,52 USD na akciu a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 1,21 USD/akcia. Tržby sa v 3. štvrťroku zvýšili o 9 % na 20,1 miliardy USD. Analytici v priemere očakávali tržby 19,32 miliardy USD.



Banka v rámci rozsiahlej reorganizácie znižuje úrovne riadenia z 13 na osem. V dvoch najvyšších vrstvách vedenia už zredukovala 15 % pozícií a zrušila 60 výborov.



Prevádzkové náklady tak v sledovanom období stúpli o 6 % na 13,5 miliardy USD, najmä pre investície do rizika a kontrol, odstupného a vplyvu inflácie.



Tretí najväčší veriteľ v USA vyčlenil viac peňazí aj na pokrytie zlyhaných úverov, ale poznamenal, že ich úroveň je stále nízka. Celková rezerva Citi na úverové portfólio vzrástla na 17,6 miliardy USD zo 16,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Americkí bankoví giganti ťažili z kampane Federálneho rezervného systému na skrotenie inflácie, ktorá zvýšila náklady na pôžičky a pomohla bankám zarobiť viac z platieb úrokov od klientov.



Citi zvýšila svoju prognózu čistého úrokového príjmu (NII) v tomto roku na viac ako 47,5 miliardy USD zo 46 miliárd USD. Banka za celý rok 2023 predpokladá tržby vo výške 78 až 79 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0524 USD)