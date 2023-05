Zisk aj tržby Coty v 3. kvartáli 2022/23 prekonali odhady analytikov

New York 9. mája (TASR) - Kozmetický gigant Coty zvýšil svoju prognózu ročného zisku, už druhýkrát v aktuálnom roku po tom, ako jeho výsledky za 3. štvrťrok 2022/23 prekonali odhady analytikov. Podporilo ich zvýšenie cien a stály dopyt po špičkovej aj cenovo dostupnej kozmetike a vôňach. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Spoločnosť Coty uviedla tiež, že maloobchodníci si v uplynulom kvartáli dopĺňali zásoby po tom, ako ich v predchádzajúcich štvrťrokoch držali pevne pod kontrolou. Oživenie dopytu po pandémii ochorenia COVID-19 v maloobchode a v cestovnom ruchu sa podľa Coty predĺžilo aj do tohto štvrťroka.



Prestížna divízia spoločnosti, ktorá vlastní značky parfumov, ako sú Hugo Boss, Gucci a Burberry, ohlásila nárast globálneho maloobchodného predaja o viac ako 30 %.



Coty zaznamenáva silný dopyt spotrebiteľov z tzv. generácie Z, ktorí utrácajú za luxusné značky aj relatívne cenovo dostupnejšie produkty, ako je kozmetika Rimmel, povedal finančný riaditeľ Laurent Mercier.



Spoločnosť pritom dvíha ceny svojich produktov, aby zmiernila tlak na marže z vysokých nákladov na komodity a dopravu.



Zisk Coty za tri mesiace do konca marca 2023 vzrástol na 105,1 milióna USD (95,22 milióna eur) alebo 12 centov na akciu z 50,3 milióna USD alebo 6 centov/akcia rok predtým.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 168,1 milióna USD alebo 19 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 3 centy na akciu.



Tržby spoločnosti za 3. štvrťrok vzrástli o 8,4 % na 1,29 miliardy USD z 1,19 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo analytici predpovedali Coty tržby 1,22 miliardy USD.



Coty zvýšil svoju prognózu upraveného zisku na akciu za celý finančný rok, ktorý sa končí 30. júna 2023, a to na 38 až 39 centov na akciu z predchádzajúcich 35 až 36 centov/akcia.



(1 EUR = 1,1037 USD)