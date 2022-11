Zisk aj tržby Coty za 1. kvartál 2022/23 prekonali odhady

New York 8. novembra (TASR) - Kozmetický gigant Coty dosiahol v 1. kvartáli svojho obchodného roka 2022/23 lepšie ako očakávané výsledky. Pomohli mu vyššie ceny a veľký dopyt po jeho produktoch, ktoré zmiernili vplyv silného amerického dolára a odchod koncernu z Ruska na jeho hospodárske výsledky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Koncern, ktorý vyrába parfumy Hugo Boss, Calvin Klein či Gucci, plánuje v zime opäť zvýšiť ceny, a to o stredne veľké jednociferné číslo, pre rast nákladov na dopravu a prácu.



Coty oznámil za tri mesiace do konca septembra 2022 čistý zisk 125,3 milióna USD (125,39 milióna eur) alebo 15 centov na akciu, ktorý bol vyšší než 103 miliónov USD alebo 13 centov/akcia pred rokom. Ekonómovia pritom predpovedali koncernu zisk 11 centov na akciu.



Tržby spoločnosti vzrástli na 1,39 miliardy USD z vlaňajších 1,37 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali, že zostanú nezmenené, na vlaňajšej úrovni.



Spotrebitelia si po zrušení blokád spojených s ochorením COVID-19 doprajú menší luxus, ako sú make-up a parfumy, aj keď odkladajú nákupy drahších položiek pre rastúcej inflácii a riziku recesie.



(1 EUR = 0,9993 USD)