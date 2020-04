Zisk aj tržby Daimleru v 1. štvrťroku klesli

Stuttgart 29. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Daimler vykázala za 1. štvrťrok 2020 oveľa nižší zisk ako vlani, keďže aj ju tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Vlastník luxusnej značky automobilov Mercedes-Benz dosiahol za tri mesiace do konca marca 2020 zisk pripadajúci akcionárom vo výške iba 94 miliónov eur. To je výrazný pokles v porovnaní so ziskom 2,1 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v 1. štvrťroku znížil medziročne takmer o 78 % na 617 miliónov eur. Upravený EBIT klesol na 719 miliónov eur z 3,19 miliardy eur v minulom roku. A zisk po zdanení sa znížil na 168 miliónov eur z vlaňajších 2,15 miliardy eur.



Tržby medziročne klesli o 6 % na 37,22 miliardy eur, pričom Daimler predal v 1. štvrťroku 644.300 vozidiel, o 17 % menej ako v minulom roku.



Spoločnosť už v predbežnej správe minulý týždeň varovala pred negatívnym vplyvom pandémie a poznamenala, že očakáva za celý rok nižšie príjmy ako vlani.