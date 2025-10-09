< sekcia Ekonomika
Zisk aj tržby Delta Air Lines v 3. štvrťroku vzrástli
Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 6,4 % na 16,67 miliardy USD z 15,68 miliardy USD v minulom roku.
Autor TASR
New York 9. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila nárast zisku za 3. štvrťrok 2025, ktorý prekonal aj odhady analytikov. Ponúkla optimistický výhľad na dopyt po cestovaní v súvislosti s rastúcou aktivitou medzi firemnými zákazníkmi. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil na 1,42 miliardy USD (1,22 miliardy eur) alebo 2,17 USD na akciu z 1,27 miliardy USD alebo 1,97 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Spoločnosť Delta Air Lines zároveň vykázala za 3. kvartál upravený zisk bez mimoriadnych položiek vo výške 1,71 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali, že zarobí v priemere 1,52 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 6,4 % na 16,67 miliardy USD z 15,68 miliardy USD v minulom roku. V aktuálnom 4. štvrťroku 2025 predpovedá spoločnosť rast tržieb o 2 až 4 %. Okrem nárastu firemného cestovania eviduje totiž na americkom trhu celkové zlepšenie dynamiky.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ed Bastian vo štvrtok uviedol, že rezervácie sa začali zvyšovať v júli, keď americká administratíva oznámila obchodné dohody s kľúčovými partnermi, čím odstránila niektoré pochybnosti, ktoré zákazníkov trápili.
„Neistota sa začala vytrácať a ľudia sa vrátili na cesty,“ povedal Bastian, ktorý dodal, že dopravca zatiaľ nezaznamenal žiadny významný vplyv na prevádzku letísk v dôsledku odstávky (shutdown) americkej vlády. Bastian pre CNBC uviedol, že počas prvých ôsmich októbrových dní spoločnosť Delta nezaznamenala žiadne meškania ani zrušenia letov súvisiace s odstávkou.
(1 EUR = 1,1627 USD)
Zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil na 1,42 miliardy USD (1,22 miliardy eur) alebo 2,17 USD na akciu z 1,27 miliardy USD alebo 1,97 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Spoločnosť Delta Air Lines zároveň vykázala za 3. kvartál upravený zisk bez mimoriadnych položiek vo výške 1,71 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali, že zarobí v priemere 1,52 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 6,4 % na 16,67 miliardy USD z 15,68 miliardy USD v minulom roku. V aktuálnom 4. štvrťroku 2025 predpovedá spoločnosť rast tržieb o 2 až 4 %. Okrem nárastu firemného cestovania eviduje totiž na americkom trhu celkové zlepšenie dynamiky.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ed Bastian vo štvrtok uviedol, že rezervácie sa začali zvyšovať v júli, keď americká administratíva oznámila obchodné dohody s kľúčovými partnermi, čím odstránila niektoré pochybnosti, ktoré zákazníkov trápili.
„Neistota sa začala vytrácať a ľudia sa vrátili na cesty,“ povedal Bastian, ktorý dodal, že dopravca zatiaľ nezaznamenal žiadny významný vplyv na prevádzku letísk v dôsledku odstávky (shutdown) americkej vlády. Bastian pre CNBC uviedol, že počas prvých ôsmich októbrových dní spoločnosť Delta nezaznamenala žiadne meškania ani zrušenia letov súvisiace s odstávkou.
(1 EUR = 1,1627 USD)