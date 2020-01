Zisk aj tržby GE v 4. kvartáli klesli menej, ako sa čakalo

Fairfield 29. januára (TASR) - Americký koncern General Electric (GE) oznámil za 4. štvrťroku pokles čistého zisku. Napriek tomu výsledky koncern prekonali odhady analytikov z Wall Street, čo naznačuje, že by sa po období problémov mohol blížiť k "bodu obratu".



Zisk GE za tri mesiace do konca decembra klesol na 538 miliónov USD (488,87 milióna eur) alebo 6 centov na akciu z 574 miliónov USD alebo 7 centov na akciu v predchádzajúcom roku.



Ale upravený zisk, bez jednorazových položiek, sa vo 4. štvrťroku zvýšil na 21 centov na akciu zo 14 centov/akcia predvlani, zatiaľ čo analytici predpovedali GE zisk 18 centov na akciu.



Tržby GE v období október-december 2019 klesli o 1 % na 26,24 miliardy USD z 26,50 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Analytici počítali s tržbami za 25,57 miliardy USD.



Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa H. Lawrenca Culpa koncern dosiahol v záverečnom kvartáli solídne výsledky a očakáva "pozitívnu trajektóriu" v roku 2020.



Konkrétne, GE plánuje v roku 2020 upravený zisk na akciu v rozmedzí 50 až 60 centov. Analytici očakávajú ešte vyšší ročný zisk na akciu, a to 66 centov.



(1 EUR = 1,1005 USD)