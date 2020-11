Zisk aj tržby Home Depot v 3. kvartáli prekonali odhady

Atlanta 17. novembra (TASR) – Home Depot, najväčší maloobchodný predajca domácich a záhradníckych potrieb v USA, v utorok informoval, že jeho príjmy v 3. štvrťroku obchodného roka 2020/21 prekonali odhady analytikov. Spotrebitelia sa totiž počas pandémie nového koronavírusu naďalej sústredili na vylepšenie svojich domácností.



Čistý zisk Home Depot sa za tri mesiace do konca októbra 2020 zvýšil o 24 % na 3,43 miliardy USD (2,90 miliardy eur), čo predstavuje 3,18 USD na akciu, z 2,77 miliardy USD alebo 2,53 USD na akciu pred rokom. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 3,06 USD na akciu.



Tržby vzrástli na 33,54 miliardy USD z vlaňajších 27,22 miliardy USD. Aj v tomto prípade maloobchodník prekonal odhady analytikov, ktorí mu predpovedali tržby 32,04 miliardy USD.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok pritom stúpli o 24,6 %. Hodnota priemerného nákupu zákazníka sa zvýšila na 72,98 USD, čo je o 10 % viac ako vlani.



Riaditeľ Craig Menear vo svojom vyhlásení skonštatoval, že výsledky odrážajú jednak schopnosť efektívne sa prispôsobiť vysoko náročnému prostrediu, a tiež investícií do podnikania a prístup zamestnancov ku zákazníkom. Dodal, že investície sú rozhodujúce pre dosiahnutie rastu a zvýšenie trhového podielu v akomkoľvek ekonomickom prostredí.



Vďaka tomu, že ľudia počas pandémie trávili viac času doma a niektorí odchádzali z miest do menej obývaných oblastí na predmestí alebo vidieku, zaznamenali spoločnosť Home Depot aj jej konkurent Lowe’s prudký nárast predaja. Začalo sa to na jar, keď boli ich obchody označené za tzv. základné a zostali otvorené, kým iní maloobchodníci museli zatvoriť. A pokračovalo to aj v lete, keď ľudia menej cestovali a riešili viac projektov doma.



Home Depot začiatkom týždňa oznámil, že plánuje kúpiť späť HD Supply, svoju bývalú divíziu a jedného z najväčších severoamerických distribútorov priemyselných výrobkov, ktorú predal v roku 2007 skupine súkromných kapitálových spoločností, vrátane Carlyle Group, Bain Capital a Clayton, Dubilier & Rice.



Táto dohoda by mohla Home Depot pomôcť upevniť si vedúce postavenie na americkom trhu domácich a záhradníckych potrieb.



(1 EUR = 1,1830 USD)