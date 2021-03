Zisk aj tržby Huawei vlani vzrástli, ale len mierne

Peking 31. marca (TASR) - Čínsky koncern Huawei Technologies, ktorý je tretím najväčším výrobcom smartfónov na svete, zaznamenal za minulý rok len mierny nárast zisku, keďže jeho príjmy v zahraničí klesli v dôsledku pandémie nového koronavírusu aj sankcií v USA.



Čistý zisk Huawei sa v roku 2020 znížil o 3,2 % na 64,6 miliardy jüanov (8,37 miliardy eur). To bol slabší nárast zisku ako o 5,6 % v predchádzajúcom roku 2019.



Tržby čínskeho koncernu sa minulý rok zvýšili o 3,8 % na 891,4 miliardy CNY.



USA zaradili Huawei v roku 2019 na tzv. čiernu listinu. To znamená, že americké firmy nesmú s čínskym koncernom obchodovať bez špeciálnej licencie, čo ho odrezalo od dodávok kritickej technológie z USA.



Zákaz vystavil produkciu mobilných telefónov Huawei obrovskému tlaku. Spoločnosť preto v novembri 2020 predala svoju divíziu smartfónov, aby ju udržala pri živote.



Predtým, ako USA začali vyvíjať tlak na čínsky koncern pre jeho údajné tesné väzby na vládu v Pekingu, čo vyvoláva obavy zo špionáže, sa tempo rastu predaja smartfónov pohybovalo okolo 30 % a viac. No už v roku 2019 sa spomalilo na približne 19 % a ďalej klesalo, pre nedostatok kľúčových komponentov a zákaz používania operačného systému Android od americkej spoločnosti Google.



Huawei však v stredu uviedol, že jeho spotrebiteľská divízia, ktorá zahŕňala aj smartfóny, vygenerovala vlani tržby 482,9 miliardy CNY, čo predstavuje medziročný nárast o 3,3 % a viac ako polovičný podiel na celkových tržbách koncernu. Prispelo k tomu najmä zvýšenie predaja ďalších produktov, ako sú hodinky a notebooky, uviedol hovorca Huawei.



Divízia technologických zariadení, ktorá zahŕňa vybavenie pre nové siete 5G, priniesla tržby vo výške 302,6 miliardy CNY, čo je v medziročnom porovnaní nárast iba o 0,2 %.



Za vlaňajším zvýšením tržieb Huawei bol predovšetkým domáci trh. Jeho tržby v Číne stúpli o 15,4 % na 584,9 miliardy CNY. V zahraničí však tržby klesli, a to v Európe, na Blízkom východe a v Afrike o 12,2 % na 180,8 miliardy CNY, vo zvyšku Ázie o 8,7 % na 64,4 miliardy CNY a v oboch Amerikách o 24,5 % na 39,6 miliardy CNY.



Spoločnosť investovala v roku 2020 do výskumu a vývoja 141,9 miliardy CNY, čo je viac ako 131,7 miliardy CNY o rok skôr.



Nádeje, ktoré Huawei vkladal do novej americkej vlády pod vedením prezidenta Joea Bidena, sa rozplynuli pred dvoma týždňami, keď americké regulačné úrady ponechali Huawei na zozname čínskych telekomunikačných spoločností, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť.



(1 EUR = 7,7154 CNY)