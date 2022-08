Zisk aj tržby Kohl's v 2. kvartáli klesli

New York 18. augusta (TASR) - Výsledky amerického maloobchodného reťazca Kohl's v 2. kvartáli prekonali očakávania trhu. Firma však zhoršila celoročné vyhliadky a jej akcie sa v predburzovom obchodovaní výrazne oslabili.



Čistý zisk v trojmesačnom období skončenom 30. júla padol na 143 miliónov USD (140,7 milióna eur) alebo 1,11 USD na akciu z 382 miliónov USD alebo 2,42 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so ziskom na akciu 1,03 USD.



Tržby klesli o 8,5 % na 4,09 miliardy USD zo 4,45 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 3,85 miliardy USD. Porovnateľné tržby predajní otvorených minimálne 12 mesiacov sa znížili o 7,7 %.



Spoločnosť zároveň znížila celoročné prognózy zisku aj tržieb. V prebiehajúcom fiškálnom roku aktuálne počíta s upraveným ziskom 2,80 USD až 3,20 USD na akciu, namiesto 6,45 USD až 6,85 USD. Tržby by mali klesnúť o 5 % až 6 %. Firma pôvodne očakávala ich nárast o 0 % až 1 %.



(1 EUR = 1,0164 USD)