Zisk aj tržby McDonald’s v 2. kvartáli klesli

Chicago 28. júla (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's zaznamenala v 2. štvrťroku pokles zisku aj tržieb. Dôvodom bolo zatvorenie prevádzok v rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



„Naša silná prítomnosť a investície, ktoré sme v uplynulých rokoch uskutočnili v oblasti dodávok a digitálnych služieb, nám v týchto neistých časoch dobre poslúžili,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Chris Kempczinski. Dodal, že už v 2. štvrťroku sa začala situácia zlepšovať, keď sa trhy po celom svete znovu otvorili.



Reťazec vykázal za tri mesiace do konca júna 2020 čistý zisk 483,8 milióna USD (411,39 milióna eur) alebo 65 centov na akciu. Vlani v rovnakom období mal však zisk 1,52 miliardy USD alebo 1,97 USD/akcia. Pod tohoročný slabší výsledok sa podpísali aj výdavky spojené s koronavírusom, vrátane 200 miliónov USD na marketing.



Po vylúčení jednorazových položiek mal McDonald's zisk 66 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, čakali lepší výsledok, a to zisk 74 centov na akciu.



Čisté tržby v sledovanom období klesli o 30 % na 3,77 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpovedali tržby 3,68 miliardy USD. Takzvaný porovnateľný predaj v prevádzkach otvorených viac ako rok sa pritom znížil o 24 %.



Tržby sa postupne zlepšovali. Na domácom trhu sa porovnateľný predaj v apríli znížil o 19,2 %, do júna sa však tempo jeho poklesu spomalilo na 2,3 %. Približne 2000 reštaurácií McDonald's v USA sa už znovu otvorilo, ale začiatkom júla spoločnosť pozastavila opätovné otváranie, pretože počet nových prípadov ochorenia COVID-19 vzrástol.



Aj mimo USA zatvorenie reštaurácií skresalo príjmy reťazca. V segmente medzinárodného trhu, ktorý zahŕňa Francúzsko a Spojené kráľovstvo, došlo v apríli k zníženiu porovnateľného predaja o dve tretiny (66 %). Do júna sa pokles tržieb spomalil na 18,4 %.



Z 39.000 reštaurácií reťazca na celom svete je teraz otvorených 96 %, v porovnaní so 75 % na začiatku 2. štvrťroka.



Zotavovanie je však nerovnomerné. Reťazec McDonald's zvýšil tiež výdavky na kampaň s cieľom presvedčiť ľudí, aby sa vrátili do jeho prevádzok, najmä na raňajky. Spoločnosť minula v 2. štvrťroku vyše 200 miliónov USD na podporu franšízového marketingu.



(1 EUR = 1,1760 USD)