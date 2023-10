Zisk aj tržby Nokie v 3. štvrťroku klesli, plánuje prepúšťať

Helsinki 19. októbra (TASR) - Fínsky telekomunikačný gigant Nokia vo štvrtok oznámil, že v rámci nového plánu úspory nákladov zruší až 14.000 pracovných miest. Tržby aj zisk spoločnosti sa totiž v 3. štvrťroku výrazne znížili v dôsledku spomalenia predaja zariadení 5G na trhoch, ako je Severná Amerika. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Zisk Nokie klesol v 3. štvrťroku 2023 o 69 % na 133 miliónov eur a tržby sa znížili o 20 % na 4,98 miliardy eur zo 6,24 miliardy eur v minulom roku. Analytici pritom očakávali tržby 5,67 miliardy eur.



Nokia sa zameria na úsporu nákladov od 800 miliónov eur do 1,2 miliardy eur do roku 2026 v snahe dosiahnuť svoj dlhodobý cieľ prevádzkovej marže vo výške aspoň 14 %.



Očakáva sa, že program povedie k zníženiu počtu zamestnancov zo súčasných 86.000 na 72.000 až 77.000 ľudí, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



"V 3. štvrťroku sme zaznamenali zvýšený vplyv makroekonomických problémov na naše podnikanie," uviedol generálny riaditeľ Pekka Lundmark.



Program úspor sa zameriava na divíziu mobilných sietí, cloudových a sieťových služieb a korporátne funkcie. Napriek neistote v 3. štvrťroku Nokia očakáva "zlepšenie v súčasnom 4. štvrťroku".



Nokia sa presťahuje do štíhlejšieho korporátneho centra, ktoré bude poskytovať strategický dohľad a usmernenia a zároveň bude chrániť výdavky na výskum a vývoj a poskytne svojim divíziám väčšiu autonómiu v rámci prevádzky.



Hoci program prinesie úspory, ich rozsah bude v konečnom dôsledku závisieť od vývoja cien nákladov.



"Resetovanie nákladovej základne je nevyhnutným krokom na prispôsobenie sa neistote na trhu a na zabezpečenie našej dlhodobej ziskovosti a konkurencieschopnosti," dodal Lundmark.