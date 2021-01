Zisk aj tržby P&G v 2. kvartáli vzrástli viac, ako sa čakalo

Chicago 20. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) zaznamenal v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2020/21 väčší nárast zisku aj tržieb, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Prispel k tomu zvýšený dopyt po čistiacich prostriedkoch počas pandémie nového koronavírusu.



P&G tak vyplatí akcionárom na dividendách oveľa viac, ako pôvodne predpokladal, a to približne 18 miliárd USD namiesto 8 miliárd USD. A zvýšil svoje prognózy rastu predaja za celý finančný rok do konca júna 2021 na 5-6 % z pôvodných 3-4 %.



Čistý zisk P&G za tri mesiace do konca decembra 2020 vzrástol na 3,85 miliardy USD (3,17 miliardy eur), čo predstavuje 1,47 USD na akciu, z 3,72 miliardy USD alebo 1,41 USD/ akcia rok predtým.



Po očistení od jednorazových položiek dosiahol P&G v 2. štvrťroku svojho finančného roka zisk 1,64 USD na akciu, zatiaľ čo analytici mu predpovedali zisk 1,51 USD na akciu.



Tržby spoločnosti sa v sledovanom období zvýšili na 19,75 miliardy USD z 18,24 miliardy USD. Analytici pritom odhadovali, že dosiahnu 19,27 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2132 USD)