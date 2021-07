Zisk aj tržby P&G vo 4. kvartáli 2020/21 vzrástli

New York 30. júla (TASR) - Spoločnosť Procter & Gamble v piatok oznámila zvýšenie tržieb aj zisku za 4. kvartál svojho finančného roka 2020/21. Varovala však, že rast tržieb sa spomalí, pretože čelí vyšším nákladom.



Čistý zisk koncernu za tri mesiace do konca júna 2021 vzrástol o 4 % na 2,91 miliardy USD (2,45 miliardy eur), čo predstavuje 1,13 USD na akciu, z 2,80 miliardy USD alebo 1,07 USD/akcia v rovnakom období vlani. Aj tzv. jadrový zisk P&G dosiahol vo 4. kvartáli 1,13 USD na akciu. Analytici pritom očakávali menší zisk, a to 1,09 USD/akcia.



Tržby stúpli o 7 % na 18,9 miliardy USD z minuloročných 17,70 miliardy USD, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že dosiahnu 18,36 miliardy USD.



Pri pohľade na súčasný fiškálny rok 2021/22 spoločnosť predpovedá jadrový zisk v rozmedzí od 5,83 USD do 6,00 USD na akciu. A zvýšenie tržieb o 2 až 4 %.



Wall Street predpovedá koncernu ročný zisk 5,93 USD na akciu a nárast tržieb o 3,4 % na 78,13 miliardy USD.



Spoločnosť P&G okrem toho uviedla, že počíta s vyplatením dividend vo výške viac ako 8 miliárd USD a odkúpením kmeňových akcií v hodnote 7 až 9 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1891 USD)