Zisk aj tržby Porsche vlani klesli, najmä pre slabý predaj v Číne

Stuttgart 12. marca (TASR) - Nemecký výrobca športových áut Porsche v stredu oznámil pokles zisku za minulý rok, keďže jeho predaj v Číne sa znížil a náklady vzrástli. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a RTTNews.



Konkrétne, čistý zisk automobilky v roku 2024 klesol o 30,3 % na 3,6 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa znížil o 22,6 % na 5,64 miliardy eur zo 7,28 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Vlaňajšie tržby klesli o 1,1 % na 40,08 miliardy eur zo 40,53 miliardy eur v roku 2023. Porsche vlani predalo 310.718 vozidiel, čo bolo o 3 % menej ako 320.221 áut v roku 2023. V Číne sa predaj znížil o 28 %.



Ikonická značka športových áut vo februári oznámila zmeny vo výkonnej rade, čo viedlo k odchodu dlhoročného finančného riaditeľa Lutza Meschkeho a obchodného riaditeľa Detleva von Platena.



Porsche, ktoré je súčasťou koncernu Volkswagen, oznámilo tiež strategický posun smerom k zvyšovaniu investícií do spaľovacích motorov a plug-in hybridov. Okrem toho uviedlo, že do roku 2029 zruší približne 1900 pracovných miest.



Predstavenstvo a dozorná rada navrhnú výročnému valnému zhromaždeniu vyplatiť dividendu vo výške 2,30 eura za kmeňovú akciu a 2,31 eura za prioritnú akciu, rovnako ako vlani.



Pri pohľade do budúcnosti očakáva Porsche v roku 2025 tržby okolo 39 až 40 miliárd eur.