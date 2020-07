Zisk aj tržby SAP v 2. kvartáli mierne vzrástli

Frankfurt nad Mohanom 9. júla TASR) - Najväčší európsky softvérový koncern SAP vo štvrtok uviedol, že jeho aktivita sa začala v priebehu 2. štvrťroka, a najmä na jeho konci zlepšovať po tom, ako ju zasiahli obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. Spoločnosť potvrdila tiež svoj výhľad na rok 2020.



SAP oznámil, že podľa predbežných výsledkov sa jeho prevádzkový zisk v 2. štvrťrok medziročne zvýšil o 8 % na 1,96 miliardy eur.



Celkové tržby za tri mesiace do konca júna vzrástli o 1 % na 6,74 miliardy eur. Z toho tržby z tzv. cloudových služieb sa zvýšili o 19 % na 2,04 miliardy eur.



Spoločnosť potvrdila svoj výhľad pre rok 2020 a naďalej počíta s postupným zlepšovaním dopytu v 3. a 4. štvrťroku, keďže sa ekonomiky opäť otvárajú a reštrikcie sa zmierňujú.



SAP teda očakáva sa, že jeho tržby z cloudových služieb sa budú pohybovať v rozmedzí 8,3 až 8,7 miliardy eur pri konštantných menových kurzoch, celkové tržby by mali dosiahnuť 27,8 až 28,5 miliardy eur a prevádzkový zisk by sa mal pohybovať v pásme 8,1 až 8,7 miliardy eur.



SAP dodal, že výhľad na celý rok 2020 je pri konštantných kurzoch, takže konečné údaje môžu ovplyvniť fluktuácie výmenných kurzov.