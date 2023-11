Zisk aj tržby Société Générale v 3. štvrťroku klesli

Paríž 3. novembra (TASR) - Société Générale (SocGen), tretia najväčšia francúzska banka, vykázala za 3. štvrťrok 2023 pokles zisku. Ale menší, ako odhadovali analytici, keďže odolný výkon jej investičnej banky vykompenzoval prudký pokles, ktorý zaznamenala francúzska maloobchodná divízia. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk skupiny za tri mesiace do konca septembra 2023 klesol o 80 % na 295 miliónov eur, keďže zaúčtovala odpisy vo výške 340 miliónov eur spojené s niektorými jej aktivitami popri rezerve na odložené daňové pohľadávky vo výške 270 miliónov eur. Ekonómovia však očakávali, že SocGen bude mať v 3. štvrťroku ešte menší zisk, len 168 miliónov eur.



Tržby francúzskej bankovej skupiny sa medziročne znížili o 6,2 % na približne 6,2 miliardy eur, čo je pod odhadom analytikov, ktorí očakávali tržby 6,3 miliardy eur.



Generálny riaditeľ SocGen Slawomir Krupa, ktorý prevzal vedenie spoločnosti v máji, si stanovil v septembri konzervatívne ciele a oznámil znižovanie nákladov. Jeho strednodobé ciele v prípade tržieb počítajú s nulovým až miernym ročným rastom, maximálne o 2 %, do roku 2026.



Aktuálny rok nazvala banková skupina rokom "prechodu" a nesie sa v znamení integrácie lízingovej spoločnosti LeasePlan pod značkou Ayvens. Banka tiež dokončila fúziu svojich dvoch francúzskych maloobchodných sietí.



Obe transakcie zaťažili náklady v čase, keď francúzsky maloobchodný trh, na rozdiel od iných európskych krajín, prináša nižšie marže, aj keď úrokové sadzby v eurozóne rástli najrýchlejším tempom v nedávnej histórii.



Prísne francúzske pravidlá o fixácii hypotekárnych úrokových sadzieb v kombinácii so zafixovanou sadzbou na najpopulárnejšom sporiacom účte obmedzili čisté úrokové príjmy (zisky z úverov mínus náklady na vklady, NII) francúzskych bánk.