Zisk aj tržby spoločnosti Infineon v 1. štvrťroku klesli

Drážďany 4. február (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vykázal za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2024/2025 pokles tržieb aj zisku. Napriek tomu revidoval smerom nahor odhad tržieb za celý rok do konca septembra 2025, pretože dodáva čipy do dátových centier, po ktorých je teraz veľký dopyt vďaka rozmachu umelej inteligencie (AI). Získal tiež väčší podiel na trhu na úkor konkurentov v automobilovom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Infineon v utorok oznámil, že jeho zisk za tri mesiace do konca decembra 2024 klesol o 58 % na 246 miliónov eur z 587 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk na akciu z pokračujúcich operácií sa znížil na 33 centov z 53 centov rok predtým. Tržby za 1. štvrťrok klesli o 8 % na 3,42 miliardy eur z 3,70 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť odhaduje tržby za 2. štvrťrok vo výške približne 3,6 miliardy eur. Za celý finančný rok 2024/2025 Infineon teraz očakáva tržby buď rovnaké, až mierne vyššie ako v minulom finančnom roku, namiesto poklesu príjmov v predchádzajúcej prognóze.