Zisk aj tržby spoločnosti Levi Strauss prekonali očakávania

San Francisco 7. októbra (TASR) - Americký výrobca džínsov Levi Strauss zaznamenal v 3. kvartáli súčasného obchodného roka výrazný rast tržieb a zisku. Výsledky zároveň prekonali očakávania trhov.



Spoločnosť informovala, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2020/2021, čo predstavuje trojmesačné obdobie do konca augusta, dosiahla zisk 193 miliónov USD (167,22 milióna eur). Na akciu to znamená 47 centov. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 27 miliónov USD a 7 centov na akciu.



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 48 centov v porovnaní s 8 centami v 3. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 37 centov/akcia.



Tržby sa zvýšili o 41 % na 1,5 miliardy USD. Aj v tejto oblasti firma Levi Strauss prekonala odhady ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb z 1,06 miliardy na 1,48 miliardy USD. Výsledky podporil vysoký dopyt po produktoch firmy zo strany amerických, ale aj európskych zákazníkov.



So solídnym medziročným rastom počíta Levi Strauss aj vo 4. kvartáli, ktorý sa skončí v novembri. Firma očakáva, že tržby sa zvýšia o 20 až 21 %. Analytici sú ešte o niečo optimistickejší a počítajú s rastom tržieb o 22 %.



(1 EUR = 1,1542 USD)