Zisk aj tržby spoločnosti Orange v 1. štvrťroku vzrástli

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzska telekomunikačná spoločnosť Orange zaznamenala v uplynulom 1. štvrťroku lepšie ako očakávané výsledky. Podporili ju príjmy z Afriky a Blízkeho východu, ktoré čiastočne vykompenzovali nižšie príjmy na domácom trhu a v Španielsku.



Najväčší francúzsky telekomunikačný operátor v utorok uviedol, že zisk celej skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a lízingom (EBITDAaL) za tri mesiace do konca marca 2022 vzrástol o 1 % na 2,62 miliardy eur. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Tržby sa v 1. štvrťroku 2022 zvýšili o 0,7 % na 10,58 miliardy eur. Spoločnosť poznamenala, že motorom tohto rastu boli maloobchodné služby, kde tržby stúpli o 2 %, zatiaľ čo vo veľkoobchodných službách klesli o 6,8 %.



Orange uviedol tiež, že jeho výsledky za 1. štvrťrok sú v súlade s jeho plánovaným rastom EBITDAaL o 2,5 % až 3 % v roku 2022.



Nová generálna riaditeľka Christel Heydemannová, ktorá vystriedala 4. apríla Stephana Richarda, sa chce sústrediť na zvýšenie tržieb v dôsledku tlaku na modernizáciu sietí a udržanie konkurencieschopnosti na roztrieštenom európskom telekomunikačnom trhu.



Orange v 1. štvrťroku zvýšil ceny v Belgicku a na Slovensku.



Španielsko, druhý najväčší trh Orangeu v Európe po Francúzsku, bude jej najvyššou prioritou, keďže v minulom roku tu skupina zaznamenala slabé výsledky. Aj v 1. štvrťroku 2022 klesli tržby Orangeu v Španielsku o 4,6 %. Skupina vstúpila do exkluzívnych rokovaní o fúzii s MásMóvil, jej rivalom v krajine.



Údaje zo Španielska kontrastujú s nárastom tržieb o 8,7 % v Afrike a na Blízkom východe, čo skupine pomohlo dosiahnuť 0,7-percentný nárast celkových tržieb za uplynulý kvartál.



Heydemannová uviedla, že do konca roka 2022 bude trhy informovať o svojej vízii a strategických prioritách.