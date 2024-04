Zisk aj tržby TSMC v 1. štvrťorku vzrástli

Taipei 18. apríla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok oznámil, že jeho zisk v 1. štvrťroku 2024 vzrástol o 9 %. Prekonal pritom odhady trhu vďaka dopytu po polovodičoch používaných v aplikáciách umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete a významný dodávateľ spoločností Apple a Nvidia, ťaží z rastu AI, ktorý mu pomohol prekonať postupné znižovanie dopytu po elektronike po pandémii ochorenia COVID-19.



Čistý zisk TSMC za tri mesiace do konca marca 2024 vzrástol na 225,5 miliardy taiwanských dolárov (6,55 miliardy eur) z 206,9 miliardy TWD v rovnakom období minulého roka.



Výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 218,1 miliardy TWD.



TSMC, najhodnotnejšia ázijská spoločnosť kótovaná na burze, uviedla, že jej tržby za 1. štvrťrok sa zvýšili medziročne o 16,5 % na 592,64 miliardy TWD.



TSMC vyrába jedny z najmenších a najpokročilejších mikročipov na svete. Vo februári spoločnosť spustila výrobu v novom závode v Japonsku, ktoré súperí so Spojenými štátmi a Európou o získanie polovodičových firiem obrovskými dotáciami.



TSMC tento mesiac oznámil tiež, že postaví tretiu továreň na výrobu polovodičov v Arizone. Má v pláne postaviť aj závod v Nemecku.



(1 EUR = 34,421 TWD)