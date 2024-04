Zisk aj tržby UPS v 1. štvrťroku klesli

Atlanta 23. apríla (TASR) - Zisk aj tržby americkej zásielkovej spoločnosti United Parcel Service (UPS) v 1. štvrťroku 2024 klesli. Ale menej, ako odhadovali analytici, pretože zníženie nákladov pomohlo firme kompenzovať menší dopyt, ktorý sa normalizoval po rozmachu počas pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť v januári zrušila 12.000 pracovných miest, čo by jej v roku 2024 malo priniesť úspory vo výške 1 miliardy USD v čase, keď sa objem zásielok znižuje a náklady na pracovnú silu rastú.



Najväčšia svetová firma na doručovanie balíkov podľa trhovej kapitalizácie vykázala za 1. štvrťrok 2024 upravený zisk 1,43 USD na akciu, čo je o 35 % menej ako v minulom roku. Analytici, ktorých oslovila firma LSEG, však čakali horší výsledok, a to zisk 1,29 USD na akciu.



Tržby sa v 1. štvrťrok 2024 znížili o 5,3 % na 21,71 miliardy USD a zaostali za odhadmi Wall Street, ktorá očakávala tržby 21,86 miliardy USD.



Prevádzkový zisk klesol medziročne o 36,5 % na 1,6 miliardy USD a upravená prevádzková marža sa znížila na 8 % približne z 11,1 % v minulom roku. Spoločnosť predpovedá, že obchodné podmienky sa v druhej polovici roka zlepšia.



UPS opätovne potvrdila svoje usmernenia na rok 2024, pričom očakáva tržby v rozmedzí 92 a 94,5 miliardy USD, prevádzkovú maržu od 10 % do 10,6 % a kapitálové výdavky vo výške približne 4,5 miliardy USD.



"Naša finančná výkonnosť v 1. štvrťroku bola v súlade s našimi očakávaniami a priemerný denný objem zásielok v USA sa počas štvrťroka zlepšoval. Pri pohľade do budúcnosti očakávame návrat k rastu objemu aj výnosov," povedala generálna riaditeľka Carol Tomeová.



UPS nedávno získala zmluvu na poskytovanie prioritnej pošty a ďalších rýchlych služieb pre americkú poštovú službu (USPS), ktorú predtým zabezpečoval konkurenčný FedEx.



(1 EUR = 1,0632 USD)