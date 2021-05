Zisk aj tržby Walmartu v 1. kvartáli prekonali odhady

Bentonville 18. mája (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart v utorok zvýšil svoju predpoveď príjmov za celý rok po tom, ako jeho zisk aj tržby v 1. štvrťroku 2021/2022 prekonali odhady Wall Street. Prispel k tomu ďalší balík stimulov na podporu americkej ekonomiky, ktorý "nalial" peniaze do vreciek spotrebiteľov, vďaka čomu sa zvýšil ich dopyt po elektronike a iných tovaroch.



Po náročnom roku, ktorý zvýšil tlak na rozšírenie on-line predaja a dodávok, Walmart aj naďalej eviduje stúpajúci dopyt, pretože pokrok pri očkovaní a zmiernenie obmedzení privádza ďalších ľudí späť do jeho obchodov.



"Náš optimizmus je väčší, ako bol na začiatku roka. V USA chcú zákazníci jednoznačne ísť von a nakupovať," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Doug McMillon, ktorý predpokladá, že reťazec bude profitovať z odložených nákupov počas blokád.



Celkové tržby reťazca za tri mesiace do konca apríla 2021 vzrástli o 2,7 % na 138,3 miliardy USD (113,89 miliardy eur) zo 134,6 miliardy USD pred rokom a prekonali odhady analytikov, ktorí očakávali pokles tržieb na 132,1 miliardy USD.



Tržby bez pohonných hmôt v amerických obchodoch Walmartu otvorených najmenej rok sa v 1. štvrťroku zvýšili o 6 % a on-line predaj stúpol o 37 %. Prevádzkový príjem v uplynulom štvrťroku vzrástol o 32,3 na 6,91 miliardy USD. Walmart vykázal upravený zisk vo výške 1,69 USD na akciu, zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, mu predpovedali zisk 1,21 USD/akcia.



Walmart teraz očakáva, že jeho fiškálne príjmy za celý rok do 31. januára 2022 stúpnu o vysoké jednociferné percento. McMillon však varoval, že druhá polovica roka bude poznačená väčšou neistotou, ako býva bežné.



(1 EUR = 1,2143 USD)