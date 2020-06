Zisk aj tržby Wizz Air v uplynulom roku vzrástli

Budapešť 3. júna (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air Holdings v stredu oznámila, že jej zisk pred zdanením v uplynulom finančnom roku 2019/2020 (ktorý sa skončil 31. marca 2020) vzrástol. Upozornila však, že je príliš skoro na odhad príjmov v aktuálnom roku 2020/2021 pre pandémiu nového koronavírusu a jej dôsledky.



Zisk aerolínií pred zdanením sa za rok do 31. marca 2020 zvýšil na 294,1 milióna eur zo 128,8 milióna eur v predchádzajúcom finančnom roku 2018/2019.



Tržby za uplynulý rok stúpli na 2,7 miliardy eur z 2,32 miliardy eur rok predtým, zatiaľ čo počet prepravených cestujúcich vzrástol o 16 % na 40,0 milióna osôb. Takzvané vedľajšie príjmy Wizz Air sa zvýšili o 32 % na 1,25 miliardy eur a predstavovali 45 % celkových výnosov.



Čistý zisk, preferovaný ukazovateľ leteckej spoločnosti, stúpol na 281,1 milióna eur zo 123 milióna eur v predchádzajúcom roku.



Aerolínie uviedli, že podpísali so spoločnosťou Airbus memorandum o porozumení, ktoré sa týka uplatnenia časti existujúcej opcie na nákup 20 lietadiel Airbus A321XLR. Dodali, že objednávka bude doručená do troch rokov počnúc rokom 2023.