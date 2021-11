Zisk Allianz v 3. štvrťroku vzrástol

Mníchov 10. novembra (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz vykázala v stredu nárast zisku aj tržieb za uplynulý 3. štvrťrok 2021. Prispel k tomu silný výkon vo všetkých obchodných segmentoch.



Čistý zisk Allianz za tri mesiace do konca septembra 2021 vzrástol o 2,3 % na 2,11 miliardy eur z 2,06 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roku. Zisk na akciu stúpol na 5,01 eura zo 4,89 eura pred rokom.



Prevádzkový zisk vzrástol medziročne o 11,3 % na 3,24 miliardy eur.



V uplynulom kvartáli vykázali divízie Asset Management a Life/Health svoje historicky najlepšie prevádzkové výsledky za 3. štvrťrok.



Prevádzkový zisk divízie poistenia majetku sa v podstate nezmenil, a to aj v prostredí poznačenom intenzívnymi prírodnými katastrofami.



Celkové tržby za 3. štvrťrok vzrástli o 9,5 % na 34,4 miliardy eur z minuloročných 31,4 miliardy eur.



Výnosy z neživotného poistenia vzrástli o 9 % na 14,1 miliardy eur.



Celková hodnota spravovaných aktív dosiahla na konci 3. štvrťroka 2,55 bilióna eur.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť teraz očakáva za celý rok 2021 prevádzkový zisk na hornej hranici cieľového rozpätia 12 miliárd eur, plus mínus 1 miliarda eur.