Zisk Allianzu v 3. štvrťroku vzrástol viac, ako sa čakalo

Mníchov 8. novembra (TASR) - Nemecký poisťovací gigant Allianz v piatok vo vyhlásil, že jeho zisk v 3. štvrťroku vzrástol viac, ako odhadoval. Preto teraz očakáva prevádzkový zisk za celý rok 2019 bližšie k hornej hranici svojho cieľového pásma.



Čistý zisk skupiny za tri mesiace do konca septembra 2019 vzrástol medziročne o 0,6 % na 1,95 miliardy eur z 1,94 miliardy eur pred rokom. Prispela k tomu nižšia daňová sadzba aj návratnosti investícií.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali, že tento výsledok bude mierne pod minuloročnými hodnotami.



Prevádzkový alebo základný zisk bol zhruba stabilný, keďže klesol len o 0,1 % na 2,98 miliardy eur, zatiaľ čo tržby vzrástli o 8,1 % na 33,4 miliardy eur, vďaka príjmom divízie životného poistenia v Nemecku, Taliansku a v Spojených štátoch.



Hlavná divízia poistenia nehnuteľností a úrazového poistenia zaznamenala nárast tržieb, ale jej prevádzkový zisk sa znížil v dôsledku nižších poplatkov a príjmov z investícií.



„Allianz v náročných časoch opäť priniesol veľmi solídne výsledky,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Oliver Bäte.



Skupina so sídlom v Mníchove teraz očakáva, že jej prevádzkový zisk za rok 2019, ktorý očakáva v rozmedzí 11 až 12 miliárd eur, plus alebo mínus 500 miliónov eur, v závislosti od udalostí, ako sú prírodné katastrofy, dosiahne skôr hornú hranicu jej cieľa.



Takzvaný kombinovaný pomer, pozorne sledovaná miera ziskovosti, ktorá porovnáva výber poistného a vyplatené náhrady za poistné udalosti, vzrástol v 3. kvartáli o 1,2 % na 94,3 %. Drží sa tak mierne nad celoročným cieľom 94 %.