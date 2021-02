Zisk Amazonu vo 4. kvartáli vzrástol

Seattle 3. februára (TASR) – Americký internetový obchod Amazon zaznamenal vo 4. štvrťroku ďalší rekordný zisk a jeho tržby prekročili hranicu 100 miliárd USD. Prispel k tomu nielen nárast on-line predaja počas pandémie nového koronavírusu, ale aj divízia cloudových služieb.



Najväčší internetový obchod na svete oznámil, že jeho zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2020 vzrástol na 7,22 miliardy USD (5,99 miliardy eur) alebo 14,09 USD na akciu z 3,27 miliardy USD alebo 6,47 USD/akcia rok predtým. Analytici pitom predpovedali spoločnosti zisk 7,23 USD na akciu.



Amazon zároveň uviedol, že jeho zakladateľ a generálny riaditeľ Jeff Bezos na jeseň po takmer 30 rokoch odstúpi zo svojej funkcie a stane sa predsedom predstavenstva. Spoločnosť povedie Andy Jassy, ktorý je v súčasnosti šéfom cloudovej divízie.



Tržby Amazonu vo 4. štvrťroku stúpli o 44 % na 125,55 miliardy USD z predvlaňajších 87,44 miliardy USD a tiež prekonali odhady analytikov, ktorí očakávali tržby v priemere 119,70 miliardy USD.



Tržby zo Severnej Ameriky sa pritom zvýšili o 40 % na 75,35 miliardy USD, zatiaľ tržby v zahraničí vzrástli o 57 % na 37,47 miliardy USD. A zároveň tržby spoločnosti Amazon Web Services, divízie cloudových služieb spoločnosti Amazon, stúpli o 28 percent na 12,74 miliardy USD.



Pokiaľ ide o aktuálny 1. štvrťrok, spoločnosť očakáva tržby na alebo tesne nad hranicou 100 miliárd USD, zatiaľ čo analytici predpovedajú, že dosiahnu v priemere 95,69 miliardy USD.



Bezos založil spoločnosť Amazon v roku 1994 a odvtedy rozšíril jej podnikanie aj do iných sfér. Vyrába filmy aj pohovky, vlastní reťazec s potravinami a dokonca má v pláne vysielať satelity do vesmíru. Spoločnosť je jednou z najcennejších na svete, jej hodnota sa odhaduje na takmer 1,7 bilióna USD.



(1 EUR = 1,2044 USD)