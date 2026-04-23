Zisk American Express sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil
Firma potvrdila svoju prognózu celoročných hospodárskych výsledkov.
Autor TASR
New York 23. apríla (TASR) - Zisk amerického poskytovateľa finančných služieb American Express v prvom kvartáli stúpol na 2,938 miliardy USD (2,51 miliardy eur) z úrovne 2,552 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka. Zisk firmy na akciu sa zvýšil o 18 % na 4,28 USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
„Tento rok sme naštartovali veľmi silno, čo odráža pokračujúcu dynamiku v našej prémiovej zákazníckej základni a realizáciu našej overenej rastovej stratégie,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Stephen Squeri.
Celkové konsolidované príjmy American Express počas januára až marca sa medziročne zvýšili o 11,4 % na 18,907 miliardy USD. Po úprave o vplyv vývoja na devízových trhoch bol rast tržieb na úrovni 10 %. Spoločnosť pripísala rast tržieb predovšetkým vyšším výdavkom držiteľov kariet, rastu čistých úrokových výnosov a silnému rastu poplatkov za karty.
Firma potvrdila svoju prognózu celoročných hospodárskych výsledkov. Očakáva, že jej zisk bude v pásme 17,30 až 17,90 USD na akciu pri raste príjmov o 9 až 10 %.
(1 EUR = 1,1694 USD)
