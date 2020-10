Zisk American Express v 3. kvartáli sklamal očakávania trhu

New York 23. októbra (TASR) - Zisk prevádzkovateľa platobných kariet American Express v 3. kvartáli klesol a sklamal očakávania trhu.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra medziročne padol na 1,1 miliardy USD (930,55 milióna eur) alebo 1,30 USD na akciu z 1,8 miliardy USD alebo 2,08 USD na akciu v rovnakom období vlani. Konsolidované tržby sa znížili o 20 % na 8,8 miliardy USD z 11 miliárd USD. Hlavným dôvodom bol pokles výdavkov majiteľov platobných kariet spoločnosti rovnako priemernej úrokovej sadzby. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,33 USD na akciu pri tržbách 8,66 miliardy USD.



Rezervy na krytie úverových strát medziročne klesli o 24 % na 665 milióna USD z 879 miliónov USD.