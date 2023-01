Zisk American Express vo 4. kvartáli klesol, tržby vzrástli

New York 27. januára (TASR) - Americký poskytovateľ finančných služieb American Express (AmEx) zaznamenal vo 4. štvrťroku 2022 pokles zisku, keďže musel vyčleniť podstatne viac peňazí na potenciálne straty zo zlyhaných úverov. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Zisk amerického prevádzkovateľa kreditných kariet sa za tri mesiace do konca decembra 2022 znížil na 1,57 miliardy USD (1,44 miliardy eur) alebo 2,07 USD na akciu z 1,72 miliardy USD alebo 2,18 USD/akcia vo 4. štvrťroku 2021. Analytici v priemere očakávali za posledný kvartál 2022 zisk 2,22 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v uplynulom štvrťroku pritom vzrástli o 16,7 % na 14,18 miliardy USD z 12,15 miliardy USD rok predtým.



Spoločnosť zaznamenala v uplynulom kvartáli nárast poplatkov a nesplácaných úverov, čo je znepokojujúce znamenie pre firmu, ktorej zákaznícka základňa je zvyčajne dobre situovaná a mimoriadne bonitná.



AmEx vyčlenila preto vo 4. štvrťroku 1,03 miliardy USD na pokrytie potenciálnych strát z úverov v porovnaní s iba 53 miliónmi dolárov v rovnakom období predchádzajúceho roka 2021.



AmEx v sledovanom období odpísala 1,3 % z celkových úverov v porovnaní s iba 0,8 % v predchádzajúcom roku. Zvýšil sa aj počet kariet, ktorých držitelia boli 30 a viac dní po termíne splatnosti.



Napriek tomu American Express predpovedá v tomto roku nárast príjmov. Spoliehala sa na to, že jej prevažne bohatí zákazníci budú aj naďalej míňať peniaze napriek širšej ekonomickej neistote a vysokej inflácii, ktorá vyvíja tlaky na rozpočty domácností.



AmEx predpovedá rast tržieb v roku 2023 medzi 15 % a 17 % a za celý rok zisk na akciu od 11 do 11,40 USD.



(1 EUR = 1,0895 USD)