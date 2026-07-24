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Zisk American Express za druhý štvrťrok prekonal očakávania
Spoločnosť teraz očakáva, že jej tržby za celý rok vzrastú o 10 %.
Autor TASR
New York 24. júla (TASR) - Zisk amerického poskytovateľa finančných služieb American Express v druhom kvartáli prekonal očakávania. Firma za apríl až jún vykázala zisk na akciu v sume 4,53 USD (3,98 eura), pričom trh odhadoval, že bude na úrovni 4,40 USD. Tržby spoločnosti stúpli o 10 % na 19,6 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K rastu zisku American Express prispeli silné výdavky bohatých klientov. Na rozdiel od iných poskytovateľov úverov, ktorí sa zameriavajú na širšiu škálu dlžníkov, sa totiž vydavatelia kreditných kariet orientujú na spotrebiteľov s vyššími príjmami, ktorí sú vo všeobecnosti lepšie pripravení čeliť inflačným tlakom a udržiavať si výdavky.
Spoločnosť teraz očakáva, že jej tržby za celý rok vzrastú o 10 %. Akcie firmy napriek tomu pred otvorením riadneho obchodovania na burze v piatok klesli o 4,5 %, keďže investori sa sústredili to, že nezmenila prognózu celoročného zisku a naďalej očakáva, že bude v pásme 17,30 až 17,90 USD na akciu.
Finančný riaditeľ Christophe Le Caillec však uviedol, American Express plánuje investovať do marketingu na podporu a urýchlenie rastu. Dodal, že rozhodnutie o zvýšení investícií bolo dôvodom, prečo spoločnosť prognózu rastu svojho celoročného zisku nezmenila.
(1 EUR = 1,1392 USD)
K rastu zisku American Express prispeli silné výdavky bohatých klientov. Na rozdiel od iných poskytovateľov úverov, ktorí sa zameriavajú na širšiu škálu dlžníkov, sa totiž vydavatelia kreditných kariet orientujú na spotrebiteľov s vyššími príjmami, ktorí sú vo všeobecnosti lepšie pripravení čeliť inflačným tlakom a udržiavať si výdavky.
Spoločnosť teraz očakáva, že jej tržby za celý rok vzrastú o 10 %. Akcie firmy napriek tomu pred otvorením riadneho obchodovania na burze v piatok klesli o 4,5 %, keďže investori sa sústredili to, že nezmenila prognózu celoročného zisku a naďalej očakáva, že bude v pásme 17,30 až 17,90 USD na akciu.
Finančný riaditeľ Christophe Le Caillec však uviedol, American Express plánuje investovať do marketingu na podporu a urýchlenie rastu. Dodal, že rozhodnutie o zvýšení investícií bolo dôvodom, prečo spoločnosť prognózu rastu svojho celoročného zisku nezmenila.
(1 EUR = 1,1392 USD)