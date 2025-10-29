< sekcia Ekonomika
Zisk amerického koncernu Caterpillar v 3. štvrťroku klesol
TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a businesstimes.
Autor TASR
Deerfield 29. októbra (TASR) - Americký koncern Caterpillar, najväčší výrobca stavebných a ťažobných zariadení na svete, oznámil za 3. štvrťrok 2025 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a businesstimes.
Zisk spoločnosti Caterpillar sa za tri mesiace do konca septembra 2025 znížil na 2,30 miliardy USD (1,98 miliardy eur) alebo 4,88 USD na akciu z 2,46 miliardy USD alebo 5,06 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Po odpočítaní jednorazových položiek vykázala spoločnosť Caterpillar za 3. štvrťrok upravený zisk 4,95 USD na akciu, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali, že zarobí 4,52 USD na akciu.
Prevádzkový zisk v sledovanom období medziročne klesol o 3 % na 3,05 miliardy USD.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 9,5 % na 17,64 miliardy USD vďaka vyššiemu objemu predaja.
Spoločnosť vynaložila 1,1 miliardy USD v hotovosti na dividendy a spätné odkupy akcií.
(1 EUR = 1,163 USD)
Zisk spoločnosti Caterpillar sa za tri mesiace do konca septembra 2025 znížil na 2,30 miliardy USD (1,98 miliardy eur) alebo 4,88 USD na akciu z 2,46 miliardy USD alebo 5,06 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Po odpočítaní jednorazových položiek vykázala spoločnosť Caterpillar za 3. štvrťrok upravený zisk 4,95 USD na akciu, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali, že zarobí 4,52 USD na akciu.
Prevádzkový zisk v sledovanom období medziročne klesol o 3 % na 3,05 miliardy USD.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 9,5 % na 17,64 miliardy USD vďaka vyššiemu objemu predaja.
Spoločnosť vynaložila 1,1 miliardy USD v hotovosti na dividendy a spätné odkupy akcií.
(1 EUR = 1,163 USD)