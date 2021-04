Zisk amerického konglomerátu Honeywell klesol

New York 23. apríla (TASR) - Americký priemyselný konglomerát Honeywell zaznamenal za 1. kvartál mierny pokles zisku, v prípade upraveného zisku však prekonal očakávania trhov. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja upraveného zisku za celý rok 2021.



Honeywell oznámil za 1. kvartál tohto roka zisk 1,43 miliardy USD (1,19 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla spoločnosť zisk 1,58 miliardy USD.



Klesol aj výraznejšie sledovaný zisk upravený o jednorazové položky. Na akciu dosiahol 1,92 USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 2,21 USD/akcia. Spoločnosť však v tomto ukazovateli prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,80 USD.



Pokles zaznamenali aj tržby, rozsah poklesu bol však minimálny. Zatiaľ čo v 1. štvrťroku minulého roka dosiahol koncern tržby na úrovni 8,46 miliardy USD, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 8,45 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja upraveného zisku, ako aj tržieb na tento rok. Pôvodne počítala s tým, že upravený zisk na akciu dosiahne za rok 2021 od 7,60 do 8 USD, najnovšie posunula dolnú hranicu rozpätia na 7,75 USD/akcia.



Čo sa týka tržieb, doteraz vedenie Honeywellu predpokladalo, že tohtoročné tržby sa budú pohybovať v rozmedzí od 33,4 miliardy do 34,4 miliardy USD. Momentálne však očakáva, že to bude v rozmedzí od 34 miliárd do 34,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2066 USD)