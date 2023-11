Zisk amerického predajcu elektroniky Best Buy klesol

Richfield 21. novembra (TASR) - Americký predajca elektroniky Best Buy oznámil za 3. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého zisku, pod čo sa podpísalo zníženie tržieb o takmer desatinu. Upravený zisk však prekonal očakávania ekonómov. Firma zároveň zhoršila vyhliadky v oblasti porovnateľných tržieb za celý rok, keďže nepredpokladá zmenu súčasnej nálady zákazníkov a výrazné zvýšenie ich dopytu po neesenciálnych produktoch, ako sú domáce spotrebiče a elektronika. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčší predajca spotrebnej elektroniky v USA uviedol, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 28. októbra, dosiahol čistý zisk 263 miliónov USD (240,67 milióna eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 277 miliónov USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť upravený zisk na akciu na úrovni 1,29 USD. Výrazne tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,18 USD/akcia.



Celkové tržby dosiahli 9,76 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 7,8 %. V tomto prípade Best Buy zaostal za očakávaniami, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 9,9 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň uviedla, že za celý rok 2023 očakáva pokles porovnateľných tržieb, teda tržieb z obchodov otvorených viac než rok, v rozmedzí od 6 % do 7,5 %. Pôvodne počítala s tým, že porovnateľné tržby klesnú o 4,5 % až 6 %.



(1 EUR = 1,0928 USD)