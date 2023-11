Zisk amerického reťazca Gap v 3. kvartáli klesol, prekonal však odhady

San Francisco 20. novembra (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil v týchto dňoch medziročný pokles zisku, prekonal však očakávania trhov. Investori si veľa sľubujú od nového šéfa spoločnosti Richarda Dicksona, ktorý do vedenia firmy prišiel z hračkárskej firmy Mattel. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Gap oznámil za 3. štvrťrok čistý zisk 218 miliónov USD (200,52 milióna eur), čo na akciu predstavuje 58 centov. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť zisk 282 miliónov USD (77 centov/akcia).



Bez započítania jednorazových položiek zaznamenala spoločnosť upravený zisk na úrovni 221 miliónov USD, čo na akciu znamená 59 centov. Výsledok tak výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu iba na úrovni 19 centov.



Tržby dosiahli 3,77 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 6,7 %. Napriek poklesu celkových tržieb aj v tejto oblasti spoločnosť Gap dokázala prezentovať dobré výsledky, najmä pri niektorých značkách. Napríklad v prípade značky Old Navy zaznamenala firma rast porovnateľných tržieb, teda z obchodov otvorených viac než rok, o 1 %. To je prvý rast porovnateľných tržieb v prípade tejto značky za posledných 10 kvartálov.



Investori si veľa sľubujú od nového šéfa Gap, ktorým je od leta tohto roka Richard Dickson, bývalý prezident a prevádzkový riaditeľ hračkárskeho koncernu Mattel, známeho najmä výrobou bábik Barbie. Dúfajú, že Dickson, ktorý pre Mattel pracoval dve desaťročia a dokázal značku Barbie reštartovať, dokáže oživiť aj značky odevnej firmy Gap.



(1 EUR = 1,0872 USD)