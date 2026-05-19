< sekcia Ekonomika
Zisk amerického reťazca Home Depot v prvom kvartáli medziročne klesol
Tržby spoločnosti Home Depot sa medziročne zvýšili o 4,8 % na 41,765 miliardy USD z úrovne 39,856 miliardy USD a tržby na porovnateľnom základe vzrástli o 0,6 %.
Autor TASR
New York 19. mája (TASR) - Čistý zisk americkej firmy Home Depot, ktorá je predajcom technického vybavenia domácností a materiálov na stavebné úpravy, v prvom kvartáli medziročne klesol o 4,2 % na 3,289 miliardy USD (2,824 miliardy eur) z úrovne 3,433 miliardy USD. Zisk reťazca na akciu sa oslabil o 4,3 % na 3,30 USD zo sumy 3,45 USD a jeho prevádzkový zisk sa znížil o 3 % na 4,98 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Tržby spoločnosti Home Depot sa medziročne zvýšili o 4,8 % na 41,765 miliardy USD z úrovne 39,856 miliardy USD a tržby na porovnateľnom základe vzrástli o 0,6 %. Medziročne sa však zvýšili aj prevádzkové náklady firmy, a to o 5,7 % na 8,8 miliardy USD. „Výsledky za prvý štvrťrok sú v súlade s našimi očakávaniami. Základný dopyt v našom odvetví bol podobný tomu, aký sme zaznamenali počas celého roka 2025, a to aj napriek väčšej neistote spotrebiteľov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Ted Decker.
Za celý rok 2026 Home Depot očakáva celkový rast tržieb o 2,5 až 4,5 %. V prípade tržieb na porovnateľnom základe predpokladá, že sa medziročne v podstate nezmenia alebo sa posilnia v rozsahu do 2 %.
(1 EUR = 1,1648 USD)
Tržby spoločnosti Home Depot sa medziročne zvýšili o 4,8 % na 41,765 miliardy USD z úrovne 39,856 miliardy USD a tržby na porovnateľnom základe vzrástli o 0,6 %. Medziročne sa však zvýšili aj prevádzkové náklady firmy, a to o 5,7 % na 8,8 miliardy USD. „Výsledky za prvý štvrťrok sú v súlade s našimi očakávaniami. Základný dopyt v našom odvetví bol podobný tomu, aký sme zaznamenali počas celého roka 2025, a to aj napriek väčšej neistote spotrebiteľov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Ted Decker.
Za celý rok 2026 Home Depot očakáva celkový rast tržieb o 2,5 až 4,5 %. V prípade tržieb na porovnateľnom základe predpokladá, že sa medziročne v podstate nezmenia alebo sa posilnia v rozsahu do 2 %.
(1 EUR = 1,1648 USD)