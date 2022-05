Zisk amerického reťazca Home Depot vzrástol, firma zlepšila odhad

Atlanta 17. mája (TASR) - Americký reťazec Home Depot oznámil za 1. kvartál rast tržieb a zisku, keď dopyt po stavebných materiáloch a výrobkoch na úpravy domov a záhrad pokračoval v raste. V oblasti zisku firma zároveň prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčší americký predajca domácich a záhradníckych potrieb informoval, že za 1. kvartál dosiahol čistý zisk 4,23 miliardy USD (4,06 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 4,15 miliardy USD.



Upravený zisk na akciu dosiahol za 1. kvartál 4,09 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 3,86 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, keď analytici očakávali pokles upraveného zisku na akciu na 3,67 USD.



Tržby dosiahli 38,91 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 3,8 %.



Spoločnosť zároveň zlepšila svoju prognózu na tento rok, keďže dopyt po výrobkoch na úpravu domov, bytov a záhrad pokračuje v raste, napriek zvyšujúcich sa cenám. Firma očakáva, že porovnateľné tržby vzrastú tento rok zhruba o 3 %, zatiaľ čo pôvodne uvádzala iba "mierne pozitívny rast". Rast zisku na akciu by sa mal pohybovať v strede jednocifernej stupnice. Pôvodne spoločnosť uvádzala rast na dolnej úrovni jednocifernej stupnice.



(1 EUR = 1,0422 USD)