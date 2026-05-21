Zisk amerického reťazca Walmart za jeho účtovný prvý kvartál stúpol
Čistý zisk firmy medziročne stúpol o 18,8 %.
Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart vo svojom účtovnom prvom kvartáli, ktorý sa skončil 30. apríla, dosiahol rast zisku vďaka silnému zvýšeniu tržieb na trhu USA. Povesť prijateľných cien spoločnosti totiž tržby podporila v čase, v ktorom mnohí spotrebitelia čelia tlaku vyšších cien benzínu a iných základných položiek. Čistý zisk firmy medziročne stúpol o 18,8 % na 5,3 miliardy USD (4,57 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tržby Walmartu počas februára až apríla vzrástli o 7,3 % na 177,8 miliardy USD. Tržby na porovnateľnom základe, ktoré sú dôležitým ukazovateľom, sa na americkom trhu zvýšili o 4,1 %. Walmart zaznamenal vyšší záujem zo strany všetkých skupín spotrebiteľov, ale najmä zo strany domácností s vyššími príjmami. V kategórii všeobecných tovarov, ktorá zahŕňa odevy a elektroniku, reťazec dosiahol najväčší prírastok predaja za päť rokov. Zvýšili sa aj príjmy spoločnosti z reklamy a členských poplatkov.
Reťazec uviedol, že jeho marže poškodili vyššie náklady na palivá a zdravotnú starostlivosť o zamestnancov, ale potvrdil svoju prognózu celoročného rastu čistých tržieb o 3,5 a 4,5 %.
(1 EUR = 1,16 USD)
