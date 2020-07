Zisk amerického výrobcu čokolády Hershey klesol o vyše desatiny

New York 23. júla (TASR) - Americký výrobca čokolády Hershey oznámil za 2. kvartál pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania. Navyše spoločnosť predpokladá, že tržby budú v nasledujúcom období rásť, keďže v dôsledku pandémie rastie v posledných týždňoch dopyt po jej výrobkoch na varenie a pečenie.



Čistý zisk Hershey dosiahol v 2. kvartáli 268,9 milióna USD (232,25 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 312,8 milióna USD. To znamená pokles približne o 14 %.



Zisk po úprave o mimoriadne položky, čo je ukazovateľ, ktorý analytici sledujú viac, dosiahol 273,03 milióna USD a 1,31 USD na akciu. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,13 USD.



Tržby klesli medziročne o 3,4 % na 1,71 miliardy USD, pod čo sa veľkou mierou podpísali zahraničné trhy. V tomto ukazovateli firma mierne zaostala za očakávaniami trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 1,74 miliardy USD.



Hershey však očakáva, že v nasledujúcom období budú tržby rásť a tempo rastu by sa malo postupne zrýchľovať. Firma vychádza z dopytu v poslednom období, v ktorom zaznamenala zvýšený záujem o jej čokoládu na varenie, čokoládové lupienky a kakaový prášok.



Na druhej strane, spoločnosť priznala, že naďalej u nej pretrváva neistota v súvislosti s rastom nových prípadov nákazy novým koronavírusom v USA. Zatiaľ nevie odhadnúť, aký vplyv bude mať táto situácia na Halloween, čo je obdobie, ktoré je pre výrobcu čokolády kľúčové.



(1 EUR = 1,1578 USD)