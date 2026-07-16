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Zisk amerického výrobcu leteckých motorov GE Aerospace stúpol
Celkové tržby firmy sa v druhom štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili na 13,349 miliardy USD z úrovne 11,023 miliardy USD.
Autor TASR
New York 16. júla (TASR) - Americký výrobca leteckých motorov GE Aerospace v druhom kvartáli dosiahol čistý zisk z pokračujúcich činností v sume 2,30 USD (2 eurá) na akciu. Išlo o jeho zlepšenie v porovnaní s rovnakým štvrťrokom vlaňajška, v ktorom bol na úrovni 1,87 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spoločnosť vo štvrtok ďalej uviedla, že bez zarátania jednorazových položiek sa jej kvartálny zisk medziročne tiež posilnil, a to na 2,02 USD na akciu zo sumy 1,66 USD na akciu. Celkové tržby firmy sa v druhom štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili na 13,349 miliardy USD z úrovne 11,023 miliardy USD.
Za celý tento rok GE Aerospace očakáva upravený zisk v pásme 7,65 až 7,85 USD na akciu. Ide o zlepšenie prognózy, keďže doteraz firma predpokladala, že bude v rozmedzí 7,10 až 7,40 USD na akciu. Bez zahrnutia jednorazových položiek firma očakáva prevádzkový zisk 10,55 až 10,75 miliardy USD. Jej predošlá predikcia rátala s prevádzkovým ziskom v sume 9,85 až 10,25 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Spoločnosť vo štvrtok ďalej uviedla, že bez zarátania jednorazových položiek sa jej kvartálny zisk medziročne tiež posilnil, a to na 2,02 USD na akciu zo sumy 1,66 USD na akciu. Celkové tržby firmy sa v druhom štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili na 13,349 miliardy USD z úrovne 11,023 miliardy USD.
Za celý tento rok GE Aerospace očakáva upravený zisk v pásme 7,65 až 7,85 USD na akciu. Ide o zlepšenie prognózy, keďže doteraz firma predpokladala, že bude v rozmedzí 7,10 až 7,40 USD na akciu. Bez zahrnutia jednorazových položiek firma očakáva prevádzkový zisk 10,55 až 10,75 miliardy USD. Jej predošlá predikcia rátala s prevádzkovým ziskom v sume 9,85 až 10,25 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1467 USD)