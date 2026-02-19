< sekcia Ekonomika
Zisk amerického výrobcu strojov Deere prekonal očakávania
Deere & Co očakáva, že za účtovný rok do záveru septembra dosiahne čistý zisk 4,5 miliardy až 5 miliárd USD.
Autor TASR
Moline 19. februára (TASR) - Americký výrobca poľnohospodárskych a stavebných strojov Deere & Co za svoj účtovný prvý kvartál, ktorý sa skončil v závere decembra, vykázal čistý zisk 656 miliónov USD (558,16 milióna eur), čiže 2,42 USD na akciu. Išlo o pokles v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, v ktorom dosiahol zisk 869 miliónov USD, čiže 3,19 USD na akciu. Výsledok je však lepší, ako prognózovali analytici, ktorí odhadovali, že zisk firmy za október až december bude v sume 2,05 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby spoločnosti za jej prvý štvrťrok vzrástli o 13 % na 9,61 miliardy USD. Firma, ktorá je najväčším výrobcom poľnohospodárskych strojov na svete, zároveň zlepšila svoju prognózu zisku za celý terajší účtovný rok. „Sme povzbudení prebiehajúcim oživením dopytu v oblasti stavebníctva aj v segmente malých farmárov,“ povedal generálny riaditeľ firmy John May. Jej akcie na to v úvode štvrtkového obchodovania zareagovali rastom o 8,1 %.
Deere & Co očakáva, že za účtovný rok do záveru septembra dosiahne čistý zisk 4,5 miliardy až 5 miliárd USD. Predošlá predikcia firmy rátala so ziskom v pásme 4 až 4,75 miliardy USD. Nová predpoveď je optimistickejšia v porovnaní s očakávaním analytikov, že čistý zisk spoločnosti za jej aktuálny účtovný rok bude v objeme 4,45 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1753 USD)
