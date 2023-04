Zisk americkej bankovej dvojky Bank of America vzrástol o 16 %

New York 18. apríla (TASR) - Bank of America (BofA) je po JPMorgan Chase a Wells Fargo ďalšou z veľkých amerických bánk, ktoré vyťažili z rastu úrokových sadzieb. Banka oznámila v utorok za 1. kvartál zvýšenie výnosov o 13 % a čistého zisku o 16 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Druhá najväčšia banka v USA dosiahla v 1. štvrťroku čistý zisk na úrovni 7,66 miliardy USD (6,98 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala zisk 6,60 miliardy USD. Zisk na akciu dosiahol 94 centov a prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 82 centov/akcia.



Výnosy BofA dosiahli za prvé tri mesiace roka 26,26 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 13 %. Aj v tomto prípade banka prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali 25,13 miliardy USD.



"Výsledky boli veľmi dobré, napriek náročnému ekonomickému prostrediu, ktoré ovplyvnili výkyvy na bankovom trhu," povedal finančný riaditeľ banky Alastair Borthwick.



"Bank of America vyťažila v 1. kvartáli z vyšších úrokových sadzieb, ktoré zvyšujú jej čistú úrokovú maržu aj napriek rastúcim nákladom pri vkladoch," povedal David Fanger z ratingovej agentúry Moody´s. Čisté úrokové výnosy BofA vzrástli v 1. kvartáli o 25 % na 14,4 miliardy USD. Pomohli tak kompenzovať pokles poplatkov z investičného bankovníctva, ktoré klesli v dôsledku zníženia aktivity v oblasti fúzií a akvizícií. Tieto poplatky sa znížili o 20 % na 1,2 miliardy USD.