Zisk americkej banky Citigroup sa prepadol o vyše 70 %

New York 14. júla (TASR) - Americká banka Citigroup zaznamenala za 2. kvartál prepad zisku o viac než 70 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej banka vyčlenila na krytie prípadných strát z úverov miliardy eur. Celkové príjmy sa však zvýšili, k čomu do veľkej miery prispeli príjmy z investičného bankovníctva a z obchodovania s dlhopismi.



Banka uviedla, že čistý zisk dosiahol v 2. kvartáli 1,32 miliardy USD (1,16 miliardy eur). Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená pokles o 73 %.



Výsledky ovplyvnili najmä vysoké rezervy na krytie prípadných úverových strát. Citigroup na to v 2. kvartáli vyčlenila celkovo 5,6 miliardy USD. Najväčšie americké banky vyčlenili na krytie prípadných strát z úverov už približne 52 miliárd USD.



"Nachádzame sa v kompletne nepredvídateľnom prostredí. Pandémia ekonomiku tvrdo zasiahla a nezdá sa, že koronavírus by mal v najbližšom období povoliť, dokiaľ nebude k dispozícii vakcína, a to v dostatočnom množstve," povedal generálny riaditeľ Citigroup Michael Corbat. Ako dodal, banky zatiaľ nevedia odhadnúť, či zotavenie príde v podobe písmena U alebo W, isté však je, že rýchle zotavenie v podobe písmena V sa v 3. štvrťroku očakávať nedá.



Celkové príjmy sa však zvýšili o 5 % na 19,77 miliardy USD. Banka tak prekonala odhady trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 19,12 miliardy USD. Prispeli k tomu príjmy z investičného bankovníctva, ktoré vzrástli o 37 % a príjmy z obchodovania s dlhopismi, kde rast dosiahol 68 %.



(1 EUR = 1,1375 USD)