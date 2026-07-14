< sekcia Ekonomika
Zisk americkej banky Citigroup vzrástol o takmer polovicu
Čistý zisk Citigroup dosiahol v 2. štvrťroku 5,83 miliardy USD (5,11 miliardy eur).
Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americká banka Citigroup oznámila v utorok zvýšenie zisku o takmer polovicu. Prispeli k tomu príjmy z poradenstva pri fúziách a akvizíciách, ako aj pokles rezerv na krytie úverových strát. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk Citigroup dosiahol v 2. štvrťroku 5,83 miliardy USD (5,11 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 45 %. Zisk na akciu sa zvýšil z 1,96 USD na 3,15 USD. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 2,74 USD.
Celkové tržby dosiahli 24,77 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená rast o 14,3 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa tržby zvýšili o 1 %.
Výsledky banky, podobne ako pri ďalších investičných bankách, podporili príjmy z poradenstva pri fúziách a akvizíciách. Záujem o fúzie/akvizície zaznamenal od začiatku roka prudký rast a ich hodnota dosiahla vo svete podľa LSEG rekordných 2,8 bilióna USD. Výrazne k tomu prispeli takzvané megafúzie v hodnote nad 10 miliárd USD, ktoré z celkového objemu fúzií/akvizícií tvorili takmer 50 %. Citigroup patrila medzi banky, ktoré sa veľkou mierou podieľali v ostatných mesiacoch na poradenskej činnosti v tomto segmente.
Okrem týchto aktivít k rastu zisku prispel aj pokles rezerv vyčlenených na krytie prípadných úverových strát. V 2. kvartáli ich Citigroup vyčlenila v objeme 2,52 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 12 %.
Rast zaznamenali čisté úrokové výnosy, ako aj neúrokové výnosy, pričom v obidvoch prípadoch rast dosiahol dvojcifernú hodnotu. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 13 % a neúrokové o 18 %.
(1 EUR = 1,1405 USD)
Čistý zisk Citigroup dosiahol v 2. štvrťroku 5,83 miliardy USD (5,11 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 45 %. Zisk na akciu sa zvýšil z 1,96 USD na 3,15 USD. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 2,74 USD.
Celkové tržby dosiahli 24,77 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená rast o 14,3 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa tržby zvýšili o 1 %.
Výsledky banky, podobne ako pri ďalších investičných bankách, podporili príjmy z poradenstva pri fúziách a akvizíciách. Záujem o fúzie/akvizície zaznamenal od začiatku roka prudký rast a ich hodnota dosiahla vo svete podľa LSEG rekordných 2,8 bilióna USD. Výrazne k tomu prispeli takzvané megafúzie v hodnote nad 10 miliárd USD, ktoré z celkového objemu fúzií/akvizícií tvorili takmer 50 %. Citigroup patrila medzi banky, ktoré sa veľkou mierou podieľali v ostatných mesiacoch na poradenskej činnosti v tomto segmente.
Okrem týchto aktivít k rastu zisku prispel aj pokles rezerv vyčlenených na krytie prípadných úverových strát. V 2. kvartáli ich Citigroup vyčlenila v objeme 2,52 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 12 %.
Rast zaznamenali čisté úrokové výnosy, ako aj neúrokové výnosy, pričom v obidvoch prípadoch rast dosiahol dvojcifernú hodnotu. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 13 % a neúrokové o 18 %.
(1 EUR = 1,1405 USD)