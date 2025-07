Zisk americkej banky Wells Fargo v 2. kvartáli vzrástol

New York 15. júla (TASR) - Americká banka Wells Fargo oznámila za 2. kvartál rast čistého zisku o viac než 10 % a v prípade upraveného zisku prekonala očakávania analytikov. Čiastočne sa pod to podpísali nižšie rezervy na krytie prípadných úverových strát. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Banka oznámila, že v 2. štvrťroku dosiahla čistý zisk 5,49 miliardy USD (4,70 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 4,91 miliardy USD.



Banka zároveň prekonala odhady analytikov. Jej zisk na akciu po úprave o mimoriadne položky, ktorý je analytikmi sledovaný viac než iné ukazovatele, dosiahol 1,54 USD. Analytici počítali so ziskom na úrovni 1,41 USD/akcia.



Zisk čiastočne podporili nižšie rezervy na krytie prípadných úverových strát. Tie dosiahli v 2. štvrťroku tohto roka 1,01 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavovali 1,24 miliardy USD.



Okrem toho sa zvýšili neúrokové príjmy banky. Dosiahli 9,11 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 4 %.



Na druhej strane, čisté úrokové príjmy (NII) klesli o 2 % na 11,71 miliardy USD. Banka Wells Fargo okrem toho zhoršila odhad vývoja NII na celý rok. Najnovšie odhaduje, že NII dosiahnu tento rok zhruba úroveň, ktorú zaznamenali v roku 2024, čo bolo 47,7 miliardy USD. V apríli pritom počítala s tým, že NII vzrastú, pričom rast mal dosiahnuť dolnú hranicu pôvodne stanoveného rastového pásma v rozsahu 1 % až 3 %.



(1 EUR = 1,169 USD)