Zisk americkej siete obchodov Macy´s klesol v 2. kvartáli asi o pätinu

Washington 23. augusta (TASR) - Americký reťazec obchodných domov Macy´s oznámil za 2. štvrťrok obchodného roka 2022/2023 pokles čistého zisku približne o pätinu. Spoločnosť uviedla, že výsledky ovplyvnil rast spotrebiteľských cien a zmeny v správaní zákazníkov. Po úprave o mimoriadne položky však zisk prekonal očakávania. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Reťazec v utorok uviedol, že čistý zisk v 2. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 30. júla, dosiahol 275 miliónov USD (274,97 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk 345 miliónov USD.



Po úprave o mimoriadne položky však maloobchodná sieť prekonala očakávania. Upravený zisk na akciu dosiahol 1 USD, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali 0,85 USD/akcia.



Kvartálne tržby dosiahli 5,6 miliardy USD a v medziročnom porovnaní sa tak znížili o necelé percento. Porovnateľné tržby zaznamenali pokles o 1,6 %, na druhej strane, v porovnaní s 2. kvartálom obchodného roka 2019/2020 vzrástli o 4,4 %.



Spoločnosť oznámila, že jej výsledky v nemalej miere ovplyvnila vysoká inflácia, nadbytok zásob a zmeny v správaní zákazníkov. Zároveň zhoršila prognózu celoročných tržieb aj upraveného zisku na akciu. Zatiaľ čo pôvodne počítala v roku 2022/2023, ktorý sa skončí v januári, s tržbami v rozmedzí od 24,46 miliardy USD do 24,70 miliardy USD, teraz očakáva, že to bude od 24,34 miliardy do 24,58 miliardy USD. V prípade upraveného zisku pôvodne odhadovala, že dosiahne od 4,53 do 4,95 USD na akciu, teraz predpokladá, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 4 USD do 4,20 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0001 USD)