Zisk americkej spoločnosti Lowe´s vzrástol, tržby sa však prepadli

New York 27. februára (TASR) - Spoločnosť Lowe´s, jeden z najväčších predajcov domácich potrieb v Spojených štátoch, vzrástla v poslednom kvartáli minulého obchodného roka o takmer 7 %, tržby však zaznamenali pokles o viac než 17 %. Vývoj v tržbách je však do veľkej miery dôsledkom kalendárnych vplyvov, ako aj príjmov z kanadského biznisu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk druhého najväčšieho predajcu domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru po Home Depot dosiahol vo 4. štvrťroku obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od novembra do konca januára, 1,02 miliardy USD (939,92 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť zisk na úrovni 957 miliónov USD.



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 1,77 USD, čím spoločnosť prekonala očakávania trhov. Tie počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,68 USD.



Tržby však klesli z 22,45 miliardy USD vo 4. štvrťroku 2022/2023 na 18,60 miliardy USD. Spoločnosť však upozornila, že tržby vo 4. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka zvýšil 53. týždeň a navyše, zaznamenala aj 958 miliónov USD z kanadského maloobchodného biznisu.



Tržby z prevádzok otvorených viac než rok klesli medziročne o 6,2 %. Aj v tomto prípade spoločnosť Lowe´s prekonala očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že porovnateľné tržby klesnú o viac než 7 %.



(1 EUR = 1,0852 USD)