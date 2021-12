Zisk americkej zásielkovej firmy FedEx v 2. kvartáli klesol

Memphis 17. decembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 2. kvartál svojho obchodného roka pokles čistého zisku, v prípade sledovaného upraveného zisku však výsledky výrazne prekonali očakávania. Lepšie než predpokladané výsledky vykázala spoločnosť aj v oblasti tržieb.



FedEx v piatok informoval, že čistý zisk za 2. štvrťrok obchodného roka 2021/2022, čo znamená obdobie od septembra do konca novembra, dosiahol 1,04 miliardy USD (917,43 milióna eur). Na akciu to predstavuje 3,88 USD. V rovnakom období pred rokom zaznamenala spoločnosť čistý zisk 1,23 miliardy USD alebo 4,55 USD/akcia.



Analytikmi viac sledovaný zisk bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol 1,30 miliardy USD a na akciu 4,83 USD. To znamená rovnaký upravený zisk ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom upraveného zisku na akciu na 4,28 USD.



Tržby dosiahli 23,5 miliardy USD. V porovnaní s 2. kvartálom obchodného roka 2020/2021 to predstavuje rast o 14,1 %. Aj v tomto prípade zásielková spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tržieb z 20,6 miliardy USD pred rokom na 22,47 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1336 USD)